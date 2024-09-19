Курск, 19 сентября, 2024, 12:03 — ИА Регнум. В ходе зачистки одного из домов в селе Снагость Курской области военнослужащие ВС РФ нашли рюкзак ликвидированного бойца ВСУ, в котором лежали украденные медали ветерана Великой Отечественной войны Николая Пташкина. Редакция ИА Регнум нашла родственников героя ВОВ, в чьём доме мародёрил вэсэушник. Они рассказали, что во время вторжения ВСУ первыми в их дом зашли наёмники из Франции и Польши, которые на глазах у семьи растоптали флаг РФ, висевший на доме.

Кадр из видео Найденные медали Николая Пташкина

Николай Андреевич Пташкин в 1943 году в возрасте 19 лет он ушёл на фронт, где служил в 16-й стрелковой дивизии. Внучка ветерана рассказала ИА Регнум о дедушке и о том, как в его дом пришли наёмники ВСУ.

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У Николая Андреевича было 10 детей. Многие до сих пор живут в Курской области. Кто-то ещё в советское время уехал на Украину, но большая семья продолжает поддерживать тёплые отношения. На войне Пташкин получил ранение в правую руку, которое его беспокоило до конца жизни. По словам близких, человеком он был общительным — к нему частенько приезжали фронтовые друзья. Умер Николай Андреевич в 1987 году, а его супруга — в 2007-м. После смерти в доме в Снагости жил сын ветерана со своей семьёй. Внучка Николая Андреевича Татьяна рассказала, что в старом семейном доме в Курской области живёт её дядя Николай Николаевич. Именно он и стал свидетелем вторжения ВСУ в регион.

«Мой дядя — самый младший сын Николая Андреевича. Он жил в этом доме всю жизнь. Сейчас ему 56 лет. После прихода ВСУ они с женой и 14-летней дочкой две недели жили под контролем украинской армии. Он рассказал, что первыми в село заходили поляки и французы. Украинцев поначалу вообще не было. Когда пришли к дяде домой, то увидели на доме флаг России. Они его сняли и начали топтать, потом посмеялись и пригрозили семье оружием, чтобы они никуда не выходили из дома. Мы дядю уговорили эвакуироваться в Курск. И вот спустя две недели, на рассвете мой дядя с женой и дочкой решился на побег», — рассказала Татьяна.

Сын Николая Андреевича хорошо знал местность и смог найти самый короткий и безопасный путь до Курска.

«Ранним утром мы вышли к речке Сейм и около пяти часов шли вдоль неё. Из вещей с собой были только паспорта. Больше всего переживал за дочку — она в седьмом классе, и непонятно, что было бы с ней, если бы остались в доме. Ради неё нужно было рискнуть. Мы слышали, что некоторых людей расстреливали, когда они пытались на лодках спастись. Но нас спасло то, что я охотник и рыбак и все эти места хорошо знаю. Знал где плотины, где скрытые от глаз тропинки и заросли и как можно идти незаметно», — рассказал Николай.

После пяти часов дороги по лесам и рекам семья вышла к пункту МЧС. Спасатели уже помогли добраться до Курска.

Внучка ветерана ВОВ просит помочь вернуть ей медали её деда. Она рассказала ИА Регнум, что отдаст их в Курский музей, для сохранения памяти о подвиге.

Татьяна также рассказала, что у дедушки и у бабушки было очень много медалей, а на видео нет и половины. Бабушка была награждена золотой медалью, как многодетная мать. Она предполагает, что украинские боевики уже успели поделить медали между собой.

Татьяна до сих пор не знает, что стало с их домом в селе Снагость, но вероятнее всего, он полностью разрушен, потому что в населённом пункте шли бои. Для всей семьи это большая потеря, ведь в этом доме прошли их детство и юность. Андрей Николаевич со своей супругой похоронены на местном кладбище, где тоже были ожесточённые бои, поэтому семья не знает, сохранились ли могилы.

Бой за Снагость продолжался трое суток. ВСУ непрерывно пытались контратаковать, как минимум по пять раз днём и дважды каждую ночь, но все попытки были безуспешными. Десантники освободили село и взяли пленных. В освобожденном населённом пункте подняли российский флаг. Во время зачистки нашли десятки автоматов, патроны и пулеметы, в основном производства США.