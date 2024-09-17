Москва, 17 сентября, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Изменения необлагаемой базы для налога на проценты по вкладам в России с 150 до 190 тыс. рублей может показаться значительным, на самом деле оно не будет критическим ни для российских банков, ни для их вкладчиков. Такое мнение 17 сентября высказал финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Трудно сказать, что это радикальным образом повлияет на банковскую систему. Эти налоги не касаются дохода в банковской сфере и не идут ни в какую банковскую прибыль», ― пояснил в беседе с интернет-изданием «Ридус» эксперт.

Он добавил, что в текущих условиях важно учитывать высокие ставки по краткосрочным депозитам, которые играют ключевую роль в определении вкладных операций в банках.

«Всё остальное достаточно вторично», — указал Беляев.

По его словам, сложнее оценить воздействие нового порядка налогообложения на частных вкладчиков, поскольку налог рассчитывается исходя из дохода от всех вкладов человека в разных российских банках. При этом эксперт отметил, что большую часть вкладчиков эти изменения не затронут.

«У большинства людей всё-таки вклады меньше 190 тысяч рублей. Значит, они вообще могут спокойно отдыхать», ― добавил Беляев.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября «Известия» сообщили, что из-за повышения ставки Центробанка с 18% до 19% доходы от вкладов в размере более 190 тыс. рублей подпадут под налог с процентов по вкладам. По словам экспертов, такой сбор должны будут заплатить россияне, у которых на вкладах в банках в общей сложности лежит не менее 1 млн рублей.

В тот же день Федеральная налоговая служба начала рассылку гражданам РФ уведомлений о начисленном налоге на процентные доходы по вкладам. В них перечисляются банки, в которых открыты вклады, сумма начисленных по ним процентов, налогооблагаемая база (рассчитывается как полная сумма за минусом необлагаемых налогом 150 тыс. рублей) и итоговый размер налога.

Налог на доходы от вкладов в России ввели с 2021 года, однако уплата этого сбора несколько раз откладывалась. В результате первым годом сбора налога на вклады станет 2023-й, выплаты по которому будут произведены в 2024 году. Он коснётся лиц, размещавших денежные средства на банковских счетах и депозитах в прошлом году и получивших по ним процентный доход, превышающий необлагаемую налогом сумму.