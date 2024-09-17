Курск, 17 сентября, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Ветеран специальной военной операции, участник президентской программы «Время героев» Алексей Кондратьев стал сенатором РФ от Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Александр Натрускин/РИА Новости Алексей Кондратьев

«Алексей Кондратьев наделён полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа Курской области. Алексей Владимирович — ветеран боевых действий, участник президентской программы «Время героев», — написал Смирнов.

Он сообщил, что Кондратьев с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область принимал участие в эвакуации мирных жителей в безопасные районы, его боевой опыт помогает при формировании отряда «БАРС-Курск».

Смирнов также пожелал Кондратьеву удачи на новом месте и выразил уверенность в том, что его работа принесёт пользу региону.

Как передавало ИА Регнум, глава Крыма Сергей Аксёнов принял решение назначить сенаторами от региона шахматиста Сергея Карякина и участника спецоперации, Героя России Юрия Нимченко. Последний известен тем, что 24 февраля 2022 года, будучи командиром танкового взвода, за 40 минут уничтожил шесть украинских танков и три бронетранспортёра, а также более 90 военных ВСУ.

14 сентября руководителем «Движения первых» был назначен ветеран специальной военной операции и участник программы «Время героев», Герой России Артур Орлов.

Президент России Владимир Путин 29 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию объявил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО. Программа строится по тем же стандартам, что и программа «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности, вплоть до министерских. Реализует её Высшая школа государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».