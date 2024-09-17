Москва, 17 сентября, 2024, 15:53 — ИА Регнум. В работе сайта и приложения Федеральной налоговой службы (ФНС) 17 сентября произошёл сбой. Так, пользователи жалуются на проблемы, с которыми сталкиваются при попытке войти в личный кабинет.

Иван Шилов ИА Регнум

В частности, если открыть страницу входа в браузере, появляется информация о проведении технических работ.

«Сервис временно недоступен по причине проведения технических работ. Приносим свои извинения в связи с доставленными неудобствами», — указано на сайте.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября ФНС начала рассылку гражданам РФ уведомлений о начисленном налоге на процентные доходы по вкладам. Соответствующую информацию можно увидеть в личном кабинете налогоплательщика. Предположительно, к сбою на сайте могла привести большая нагрузка на серверы.

В уведомлениях налоговой службы перечисляются банки, в которых открыты вклады, сумма начисленных по ним процентов, налогооблагаемая база (рассчитывается как полная сумма за минусом необлагаемых налогом 150 тыс. рублей) и итоговый размер налога.