Горно-Алтайск, 17 сентября, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Суд республики Алтай приговорил бывшего заместителя министра природных ресурсов Сергея Растворова к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

СУСК по РА

«Он признан судом виновным в совершении должностных преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий — три эпизода), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). <…> Суд <…> назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на три года», — было отмечено в Telegram-канале комитета.

По версии суда, с декабря 2021 года по февраль 2022 года замминистра незаконно отказывал компании в приёме лесных деклараций, несмотря на то, что с ней был заключён договор аренды лесного участка. В результате его действия причинили организации ущерб на сумму 7 млн рублей.

Также с августа 2020 по февраль 2022 года Растворов незаконно сдавал в аренду для геологического изучения недр и поиска полезных ископаемых два лесных участка, в результате чего государственному лесному фонду РФ был нанесён ущерб в размере 327 млн рублей.

Помимо этого, имел место ряд более мелких нарушений, например, незаконное строительство дороги до собственного участка за счёт бюджета республики, что оценивается примерно в 300 тыс. рублей. Или же взятка в виде пиломатериала на 40 тыс. рублей за внесение в договор аренды лесного участка сведений об изменении основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя.

«Кроме того, судом удовлетворены заявленные по уголовному делу гражданские иски на общую сумму свыше 334 млн рублей. Судом сохранены обеспечительные меры в виде ареста на имущество фигуранта. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что с начала 2024 года в российские суды направлены уголовные дела 88 обвиняемых в коррупции в сфере ОПК, из них 48 человек — фигуранты уголовных дел о взятках.

Весной и летом 2024 года СК возбудил ряд уголовных дел, фигурантами которых являются связанные с Минобороны и ОПК лица. В получении взятки в особо крупном размере обвинили замминистра обороны РФ Тимура Иванова, начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, начальника главного управления связи Вооружённых сил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Под домашним арестом по делу о мошенничестве находится бывший командующий 58-й армией Иван Попов.