Москва, 17 сентября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Эксперты нашли следы гексогена на руке Александра Пермякова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом 17 сентября сообщило ТАСС со ссылкой на выдержку из материалов дела.

Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

«Смыв с левой руки Пермякова показал, что на его руках в момент задержания были следы взрывчатого вещества — гексогена», — указано в документах.

На месте преступления также обнаружили следы взрывного устройства с дистанционной активацией.

Как сообщало ИА Регнум, автомобиль, в котором находились Прилепин и его соратник Александр Шубин, был взорван утром 6 мая 2023 года в посёлке Пионерском Нижегородской области. Шубин погиб на месте, Прилепин выжил, но получил серьёзные ранения. Следствие выяснило, что сотрудник украинских спецслужб, причастный к покушению на Прилепина, узнал местонахождение писателя из переписки с его сыном.

Вскоре силовики задержали Пермякова. Его обвинили в совершении теракта, прохождении обучения для террористической деятельности, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, подделке документов.

Установленный следствием соучастник преступления 12 сентября был объявлен в розыск.