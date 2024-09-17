Москва, 17 сентября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Освоение навыков военной дисциплины сложнее всего далось участникам Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», но они со всем справились. Об этом 17 сентября рассказал в эфире «Соловьев Live» наставник игры, участник программы «Время героев» Антон Шорохов.

Валерий Мельников/РИА Новости

«Мы со всем справились, всему ребят научили, ведь на игре все было по-военному. Это же не простая игра. Это 800 тысяч участников, 89 регионов. Это практически все организации, имеющие отношение к патриотическому воспитанию. Это лучшие из лучших», — отметил наставник.

Наибольшее впечатление на военного произвела женская половина участников.

«В команде из Кемеровской области семь девочек и три мальчика, такие маленькие все, но они просто камень на камне не оставили», — сказал Шорохов.

Наставник испытал гордость, наблюдая за действиями своих подопечных, которым едва исполнилось 11–13 лет. Он выразил уверенность, что дети, ещё не определившиеся с профессиональным будущим, после участия в игре не сдадутся и свяжут судьбу с военной службой.

По словам Шорохова, игру «Зарница 2.0» необходимо развивать и поднимать на международный уровень, приглашая к участию дружественные страны.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября в Волгограде состоялась торжественная церемония закрытия «Зарницы 2.0» и награждение победителей. В этом году в её рамках соревновались более 800 тыс. человек в 89 регионах. Также в игре участвовали все федеральные организации, занятые в сфере патриотического воспитания.

Герой России, участник программы «Время героев» и командующий игрой Степан Белов 16 сентября отметил, что участие в «Зарнице 2.0» положительно влияет на патриотическое воспитание молодёжи. Во многом успех работы с детьми зависит от грамотных наставников, подчеркнул военный.