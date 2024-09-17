Москва, 17 сентября, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Решение президента РФ Владимира Путина увеличить численность Вооружённых сил России вызвано ростом количества угроз у границ страны, заявил 17 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Александр Кряжев/РИА Новости

Ранее Минобороны РФ заявило, что увеличение численности российских Вооружённых сил будет проходить поэтапно за счет граждан, решивших служить в армии по контракту. Министерство подчеркнуло, что мобилизация для достижения этих планов не потребуется. Также не будет увеличения призыва на срочную службу.

«Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах, нестабильностью на восточных рубежах», — уточнил он в ходе брифинга.

В сложившейся ситуации необходимо принимать соответствующие меры, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, Путин 16 сентября подписал указ об увеличении численности Вооружённых сил с 2 209 130 до 2 389 130 единиц. В том числе в новом штате предусмотрено 1,5 млн военнослужащих. Документ вступит в силу 1 декабря 2024 года.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в марте 2023 года призывал нарастить численность контрактно-призывной армии до 1,5 млн человек. Он назвал такое количество военнослужащих соответствующим потребностям страны для её успешной защиты.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин, комментируя увеличение численности ВС РФ, отметил, что это планируют сделать за счёт увеличения количества контрактников в армии. Он также считает обоснованным такое решение, учитывая, что «творит супостат».

Путин 5 сентября сообщил о резком росте количества граждан, подписывающих контракты на службу в армии. Он отметил, что нападение ВСУ на Курскую область консолидировало российского общество.