Москва, 17 сентября, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Лидеры ряда западных стран могут провоцировать конфликт с необратимыми последствиями. Об этом 17 сентября на пленарном заседании Госдумы заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По его словам, речь идёт о президенте США Джо Байдене, канцлере ФРГ Олафе Шольце и лидере Франции Эммануэле Макроне. При этом Володин отметил, что политическое влияние всех трёх глав государств крайне низкое.

«Байден <…> Шольц <…> Макрон сегодня могут спровоцировать конфликт, который приведёт к необратимым последствиям. Мы со своей стороны должны сделать всё для того, чтобы это не допустить», — указал председатель Госдумы.

Он добавил, что президент России Владимир Путин делает всё, чтобы предотвратить ядерную катастрофу.

Спикер Госдумы также заявил, что парламенты США и Евросоюза должны представить возможные последствия, если они санкционируют удары по России западным оружием. Он предупредил, что обсуждение ударов по российским мирным городам может привести к самым ужасным последствиям.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон пока не разрешил Киеву наносить удары американским дальнобойным оружием по целям вглубь территории РФ. По его словам, украинская сторона всё ещё ждёт такого решения властей США.

Ранее в тот же день официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон по итогам переговоров Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь российской территории.

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 16 сентября заявил, что отказ некоторых европейских стран разрешить Украине наносить удары западным оружием вглубь территории России подрывает доверие к поддержке Евросоюза.

Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь РФ. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Президент подчеркнул, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 17 сентября заявил, призывы убивать российских граждан или наносить вглубь России удары не должны оставаться безнаказанными. Он напомнил врагам России об исторической памяти и неотвратимом возмездии за такие действия.