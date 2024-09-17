Москва, 17 сентября, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Гражданин Алжира Кусеил Луадахи заочно признан виновным в участии в вооружённом конфликте на стороне украинских формирований. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

РИА Новости / Илья Питалев

«Приговором суда Луадахи заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что не позднее марта 2022 года Луадахи прибыл в пункт постоянной дислокации украинского военизированного формирования, чтобы в качестве наёмника участвовать в военных действиях против Вооружённых сил РФ.

Отмечается, что он прошёл военную и стратегическую подготовку, его обеспечили огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и спецснаряжением.

В ведомстве подчеркнули, что Луадахи в период с марта 2022 по июнь 2024 года принимал участие в боевых действиях за денежное вознаграждение и своими преступными действиями способствовал поддержанию вооружённого конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября американский наёмник Майкл Пол Малдонадо, воевавший на стороне киевского режима, заочно приговорён к 14 годам заключения. Суд установил, что иностранец участвовал в боевых действиях с июля 2022 по февраль 2024 года. В качестве разведчика он поступил в 28-ю бригаду ВСУ. Фигурант объявлен в международный розыск.

27 августа российский суд заочно приговорил американского наёмника Виктора Девё Калеба, воюющего на стороне ВСУ, к 14 годам колонии строгого режима. Не ранее сентября 2022 года он вступил в украинский интернациональный легион, где выполнял приказы командиров и за деньги участвовал в боях против ВС РФ.

В июле заочный 14-летний срок получил финский наёмник ВСУ Топи Хухтала, который воевал на стороне ВСУ с марта 2022 по май 2024 года. Он командовал подразделением, сформированным из его соотечественников.