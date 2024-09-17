Вашингтон, 17 сентября, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Первые фотографии обломков батискафа Titan, затонувшего в июне 2023 года при погружении в северной части Атлантического океана, опубликованы в США, сообщил 16 сентября журнал People.

Pelagic Research Services/USCG

Фотографии были сделаны дистанционно управляемым аппаратом 22 июня 2023 года — на четвёртый день после крушения Titan. Береговая охрана США обнародовала их на слушаниях 16 сентября.

На снимке виден хвостовой конус судна, врезавшийся в морское дно на глубине более 3,7 км. Отмечается, что это стало «убедительным доказательством катастрофической потери» Titan и гибели пяти его пассажиров.

Также береговая охрана показала анимационный ролик, в котором продемонстрирован путь Titan с момента его погружения 18 июня 2023 года до момента потери с связи с ним.

На слушаниях представитель управления расследований и анализа береговой охраны Джейсон Нойбауэр выразил надежду на то, что предоставленные материалы «помогут пролить свет на причину трагедии и не допустить повторения чего-либо подобного».

Адвокат Джейн Швец, представляющая американскую компанию OceanGate Expeditions (владелец батискафа), зачитала краткое вступительное заявление, в котором повторила ту же мысль. Она подчеркнула, что компания выражает глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших.

«Нет слов, чтобы облегчить утрату, понесённую семьями, пострадавшими от этого трагического инцидента», — заявила Швец.

Как сообщало ИА Регнум, Titan 2021 года использовался для глубоководных погружений, в том числе к обломкам лайнера «Титаник», затонувшего в 1912 году. Крушение батискафа произошло 18 июня 2023 года после очередного погружения к «Титанику». Связь с экипажем пропала через 1 час 45 минут после погружения.

На борту аппарата находились пять человек: основатель OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд, его 19-летний сын Сулейман и французский акванавт Поль-Анри Наржоле.

Через три дня после начала поисков в 500 метрах от носовой части «Титаника» были обнаружены обломки Titan.

Наиболее вероятной версией крушения Titan называют имплозию — мгновенное разрушение корпуса огромным внешним давлением. Также рассматривается версия взрыва. В июне прошлого года офицер российского подводного флота Николай Черкашин заявил ИА Регнум, что причиной взрыва батискафа могли стать неисправные аккумуляторные батареи.

Доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс в июле прошлого года заявил, что взрыв мог произойти из-за микротрещин, возникших от давления воды при регулярных погружениях.