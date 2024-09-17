* движение признано экстремистским и запрещено в РФ

Тбилиси, 17 сентября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Парламент Грузии на пленарном заседании 17 сентября в третьем и окончательном чтении принял закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и смену пола. В поддержку законопроекта проголосовали 84 депутата. Парламентарии из оппозиционных партий не принимали участия в заседании. Прямая трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Александр Патрин/ТАСС

Новый закон регулирует вопросы, связанные с браком, усыновлением и попечительством несовершеннолетних, применением медицинских манипуляций для смены пола, указанием пола в документе, выдаваемом государством, а также распространением информации, публичными собраниями и демонстрациями, игнорирующими биологический пол в рамках трудовых отношений.

Законопроект подразумевает запрет ЛГБТ-пропаганды, однополых браков и смены пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен.

Как передавало ИА Регнум, ранее власти западных стран, в том числе Европарламент, потребовали от Грузии отказаться от принятия законов, «направленных против ЛГБТ-сообщества».

Законопроект «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» был внесён в парламент Грузии на рассмотрение 4 июня депутатами от правящей партии «Грузинская мечта».

Верховный суд РФ 30 ноября 2023 года признал деятельность международного общественного движения ЛГБТ экстремистской и запретил её в России. Требование о запрете связано с тем, что в деятельности движения неоднократно выявляли признаки экстремистской направленности, социальной и религиозной розни.

22 марта Росфинмониторинг внёс движение ЛГБТ в список террористических и экстремистских организаций.