Париж, 17 сентября, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон 14 сентября во время Парада чемпионов — торжественного мероприятия, приуроченного к чествованию французских олимпийцев и паралимпийцев, начал восторженно и часто прыгать прямо перед спортсменами в инвалидных колясках.

Кадр из видео

По сообщениям французских СМИ, эти неосторожные действия вызвали всплеск возмущения у зрителей.

Как передавало ИА Регнум, Олимпиада в Париже неоднократно становилась объектом критики по ряду различных причин. Так, церемонию открытия Игр в Европе назвали свидетельством «морального и политического разложения» элит Запада. Американский предприниматель Илон Маск назвал вопиющим неуважением к христианам пародию трансвеститов и представителей ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) на «Тайную вечерю».

Также в центре скандала оказались соревнования по плаванию и триатлону, проходившие в реке Сене. Несмотря на попытки парижских властей очистить реку, купание в которой из-за уровня её загрязнённости было запрещено ещё в начале прошлого века, и продемонстрировать её безопасность для людей, многие спортсмены отказывались от тренировок, а некоторые были вынуждены сняться с состязаний из-за подхваченных инфекций.