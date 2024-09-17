Москва, 17 сентября, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Исламовед Роман Силантьев попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина инициировать запрет Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ. Об этом 17 сентября сообщил Telegram-канал «Ценности.РФ».

Евгений Биятов/РИА Новости

Отмечается, что в своём обращении Силантьев назвал эти структуры подконтрольными муфтию Равилю Гайнутдину и наиболее криминализированными религиозными организациями страны.

По его словам, СМР и ДУМ чаще других мусульманских организаций фигурируют в скандалах и криминальной хронике, хотя контролируют не более 9% зарегистрированных и не более 7% реально действующих мусульманских общин России.

Силантьев добавил, что Гайнутдин не раз высказывался в поддержку ваххабизма и протестовал против запрета этого движения, а затем лоббировал деятельность лидеров турецкого экстремистского движения «Нурджулар» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Исламовед заявил, что сейчас люди Гайнутдина пытаются зарегистрировать общины в Дагестане, чтобы создать на их базе альтернативный муфтият и собрать в него всех противников исторически существующего там муфтията Дагестана.

«С учётом вероисповедания этих противников — а они преимущественно ваххабиты — такая инициатива может коренным образом дестабилизировать и без того непростую ситуацию в этой республике», — отметил Силантьев.

По его подсчётам, в настоящее время 41 духовный лидер СМР и ДУМ пополнил ряды экстремистов и террористов, что является абсолютным рекордом среди мусульманских организаций.

«Как судебный эксперт, работающий в том числе по запросам Следственного комитета России, могу заметить, что самым распространённым подходом к признанию организаций или движений экстремистскими является анализ деятельности их адептов. Если адепты регулярно осуждаются за разжигание розни, оправдание и финансирование терроризма, а также за более тяжкие преступления, то это является главным аргументом для запрета всей организации», — написал Силантьев.

По его словам, массовое участие рядовых членов и духовных лидеров СМР и ДУМ в преступлениях экстремистского и террористического характера является достаточным основанием для признания этих организаций экстремистскими.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля муфтият Дагестана временно запретил ношение никабов в регионе. Решение принималось с учётом заключения, вынесенного отделом фетв. По информации организации, запрет будет действовать до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа заключил, что в России в современных условиях ношение никаба, паранджи и других скрывающих лицо головных уборов вредит мусульманам, а также угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях.

Вместе с тем политолог Илья Ухов 10 июля отметил, что единственные, кто пока не высказался открыто и недвусмысленно по поводу ношения никабов, — это Духовное управление мусульман Татарстана и ДУМ РФ, возглавляемое Равилем Гайнутдином.