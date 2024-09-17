Улан-Удэ, 17 сентября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. В столице Бурятии обнаружили тело новорождённого младенца. Его нашли в выгребной яме туалета частного дома в Советском районе Улан-Уде. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Sledcom.ru

В смерти ребёнка подозревают его мать. В отношении женщины возбудили уголовное дело об убийстве.

«По данным следствия, подозреваемая проживала в частном доме с родителями и скрывала от них свою беременность. 16 сентября раним утром во дворе дома она родила живого доношенного ребёнка, которого оставила в выгребной яме туалета, где наступила его смерть», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Позднее женщина рассказала о случившемся подруге, которая в свою очередь обратилась в правоохранительные органы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля в одной из квартир посёлка Тайцы в Ленинградской области нашли мёртвого ребёнка грудного возраста. Четырёхмесячного малыша без признаков жизни обнаружила его мать. В ходе первоначально осмотра следователи не выявили возможных свидетельств насильственной смерти младенца.

По информации телеканала 78.ru, квартиру снимала семья из Таджикистана. Безработных родителей ребёнка задержали за нарушение миграционного законодательства. 17-летняя мать и 21-летний отец не состояли на миграционном учёте.

В апреле жительница Осташково в Тверской области родила сына у себя в квартире, после чего нанесла младенцу многочисленные удары маникюрными ножницами. Ребёнок скончался на месте. В отношении женщины возбудили уголовное дело.