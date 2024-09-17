Москва, 17 сентября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Причиной нападения одного из школьников на учеников и учителей в челябинской школе №68 мог стать новый суицидальный квест. Об этом 17 сентября рассказала на пресс-конференции уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Мария Девахина/РИА Новости Мария Львова-Белова

«Даже в случае с Челябинском, сейчас есть подозрение, что вот этот новый квест, который касается суицидов, что он тут замешан каким-то образом», — сказала она.

По словам Львовой-Беловой, её аппарат сейчас разбирается в этой ситуации. Уполномоченный при президенте РФ также указала на необходимость блокировки контента негативного и деструктивного содержания.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября губернатор Челябинской области Алексей Текслер написал, что один из школьников напал на учеников и учителей в челябинской школе №68. Позднее уполномоченный по правам ребёнка в регионе Евгения Майорова уточнила, что в результате нападения пострадали четыре человека.

Совершившего нападение школьника задержали сотрудники Росгвардии, которые прибыли на место происшествия после вызова персонала школы. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности по факту нападения в школе №68 Челябинска. Прокуратура региона сообщила, что проверит работу сотрудников охраны учебного заведения после инцидента.

По данным Telegram-канала «112», у совершившего нападение на сверстников и учителей ученика были проблемы с общением. Уточнялось, что учителя школы не могли предположить, что этот мальчик способен на такого рода поступки.