Нижний Новгород, 17 сентября, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Площадь сильного пожара на полигоне товарно-бытовых отходов (ТБО) в Нижегородской области не растёт и потому фактически удалось локализовать возгорание. Об этом 17 сентября сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

МЧС России

По словам главы области, пожарные, сотрудники экстренных служб региона и добровольцы занимаются тушением огня в сложных условиях, проводя проливку мест горения и засыпание их песком и грунтом.

«Площадь возгорания не увеличивается, то есть фактически очаг локализовали. Сейчас все силы направлены на ликвидацию. Ситуация на контроле, в причинах случившегося разберутся компетентные органы», — написал он в своём Telegram-канале.

Никитин добавил, что превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе из-за пожара зафиксировано не было. По данным на утро 17 сентября площадь возгорания на складе ТБО в Нижегородской области составляет 35 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября компания «Ростовэнерго» ввела в Ростовской области временные отключения энергоснабжения из-за природных пожаров, бушующих в регионе. Отмечалось, что самая серьёзная ситуация наблюдается в Аксайском и Неклиновском районах, в которых ранее уже был введён режим ЧС.

По словам губернатора региона Василия Голубева, ситуация дополнительно осложняется порывистым ветром, который способствует распространению огня. В тушении этих пожаров принимают участие тысячи человек и сотни единиц техники, отметил он.