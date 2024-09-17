Рио-де-Жанейро, Бразилия, 17 сентября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Бразилия сейчас не собирается занимать позицию Украины в конфликте с Россией, страна выступает исключительно за скорейшее начало переговоров, заявил президент республики Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва.

Ton Molina/Global Look Press Президент республики Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва

«Для Бразилии важно не принимать участия в <конфликте> между Украиной и Россией. Вот почему для Бразилии важно сказать, что мы выступаем за мир, а не за <продолжение конфликта>. Те, кто хочет поговорить с нами сейчас, могли сделать это до начала <конфликта>», — сказал президент в своем выступлении для МИД страны.

Да Силва сделал это заявление после того, как окружение глава киевского режима Владимира Зеленского потребовало, чтобы он совершил визит в Киев. Помимо этого, украинская сторона обвинила Бразилию в поддержке России, отмечает бразильская газета Correio Braziliense.

Как сообщало ИА Регнум 12 сентября, Китай и Бразилия представили Украине совместный план по урегулированию конфликта. Согласно совместному меморандуму Китая и Бразилии «Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса», конфликт на Украине может быть решен только за счёт переговоров и мирной конференции между Москвой и Киевом.

Зеленский назвал план двух государств «деструктивным», а также отметил, что этот план предварительно обсуждался с Россией.

Президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал готовность РФ к переговорам, однако Киев ввёл запрет на них на законодательном уровне.