Москва, 17 сентября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылку гражданам РФ уведомлений о начисленном налоге на процентные доходы по вкладам. Соответствующая информация начала появляться в личных кабинетах налогоплательщиков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

В уведомлениях налоговой службы перечисляются банки, в которых открыты вклады, сумма начисленных по ним процентов, налогооблагаемая база (рассчитывается как полная сумма за минусом необлагаемых налогом 150 тыс. рублей) и итоговый размер налога, сообщило во вторник, 17 сентября, РБК.

«Суммы налога на вклады к уплате в бюджет определяются по итогам налогового периода (год), когда ФНС определяет значения по каждому налогоплательщику и направляет уведомления», — заявил изданию представитель Минфина РФ.

Как передавало ИА Регнум, ранее 17 сентября «Известия» сообщили, что из-за повышения ставки Центробанка с 18% до 19% доходы от вкладов в размере более 190 тыс. рублей подпадут под налог с процентов по вкладам. По словам экспертов, такой сбор должны будут заплатить россияне, у которых на вкладах в банках в общей сложности лежит не менее 1 млн рублей.

В России ввели налог на доходы от вкладов с 2021 года, однако уплата этого сбора несколько раз откладывалась. В результате первым годом сбора налога на вклады станет 2023, выплаты по которому будут произведены в 2024 году. Он коснётся лиц, размещавших денежные средства на банковских счетах и депозитах в прошлом году и получивших по ним процентный доход, превышающий необлагаемую налогом сумму.