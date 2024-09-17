Москва, 17 сентября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Задержанного по делу о мошенничестве в особо крупном размере экс-адвоката Эльмана Пашаева проверят на причастность к аналогичным преступлениям. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщили в правоохранительных органах.

Следственный комитет РФ/РИА Новости

«В деле Пашаева могут появиться новые эпизоды. Его проверят на причастность к другим аферам», — сообщает ТАСС.

По данным Telegram-канала Mash, адвокат может быть причастен к отмыванию денежных средств через собственный благотворительный фонд. Более того, его предположительная схема построена на продаже военным беспилотников с приёмом оплаты в виде благотворительных взносов.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Пашаева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере по делу блогера Елены Блиновской. Его подозревают в мошенничестве в общей сложности на сумму свыше ₽45 млн.

По версии следствия, в феврале 2024 года экс-адвокат убедил её супруга Алексея в том, что за крупное денежное вознаграждение юрист якобы сможет освободить его жену от ответственности по возбуждённому уголовному делу о неуплате налогов и финансовых махинациях. В результате Пашаев получил крупную сумму денег.

Если вина бывшего адвоката будет доказана, ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Кроме длительного срока заключения, статья предполагает штраф в размере до 1 млн рублей. Военный суд изберёт экс-адвокату меру пресечения 18 сентября.