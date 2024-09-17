Москва, 17 сентября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина о вакцинации от гриппа будет зависеть от мнения специалистов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 17 сентября на брифинге.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Это всё-таки такая личная информация, поэтому это будет зависеть от рекомендаций специалистов», — сказал официальный представитель Кремля.

На вопрос журналистов, обсуждал ли президент на встрече с главой Роспотребнадзора Анной Поповой возможность введения масочного режима в стране на фоне роста уровня заболеваемости ОРВИ, он ответил, что темы эпидемии или пандемии в целом не было в повестке.

Как передавало ИА Регнум, Путин провёл рабочую встречу с Поповой 16 сентября. Она рассказала главе государства о мерах по обеспечению эпидемиологической безопасности, принимаемых в стране.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в августе сообщил, что в регионы в ходе подготовки к сезонному росту уровня заболеваемости респираторными инфекциями направили более 20 млн доз вакцин от гриппа.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 17 сентября заявила, что в стране не планируется проводить массовую вакцинацию от коронавируса. Она призвала особое внимание следует уделять прививкам против гриппа, так как есть риски, что эта болезнь может протекать тяжело и вызвать серьёзные осложнения.