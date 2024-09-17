Москва, 17 сентября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Советский, российский и украинский оператор Леонид Бурлака, снимавший советский фильм «Место встречи изменить нельзя», скончался на 86-м году жизни в Одессе. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщила журналистка и писатель Сусанна Альперина.

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«Утро начинается с грустной вести. Умер Леонид Бурлака», — написала она в своём Telegram-канале.

По словам Альпериной, она была знакома с Бурлакой и общалась с ним ещё в Одессе. Журналистка не уточнила причины смерти оператора.

Бурлака родился 9 октября 1938 года в Одессе в семье преподавателей. В конце 1950-х он начал работать в Одесском телецентре осветителем, затем стал ассистентом оператора и потом оператором. В начале 1960-х окончил Институт кинематографии в Киеве, а в 1963 году — операторский факультет ВГИКа. С 1963 года работал оператором Одесской киностудии, на которой снял свыше 20 кинокартин.

Он сотрудничал с такими режиссёрами, как Станислав Говорухин, Пётр Тодоровский, Григорий Поженян, Валентин Козачков, Вадим Лысенко, Виктор Жилин и Игорь Апасян. В 1969 году был принят в Союз кинематографистов УССР. Его самой известной работой стал фильм Говорухина «Место встречи изменить нельзя» (1979).