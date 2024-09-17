Москва, 17 сентября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. В России самые высокие средние зарплаты предлагают в Москве, на втором месте Санкт-Петербург, на третьем — Екатеринбург, говорится в исследовании «Авито Работа».

Дарья Антонова ИА Регнум

Средняя зарплата, предлагаемая в Москве, составляет 78,2 тыс. рублей для новых специалистов. Это на восемь процентов больше, чем летом прошлого года. В Санкт-Петербурге предлагаемая средняя зарплата составляет 70,6 тыс. рублей (рост составил шесть процентов). В Екатеринбурге этим летом новым специалистам предлагали 68,3 тыс. рублей (рост составил пять процентов).

В Казани предлагаемая средняя зарплата составила 67,9 тыс. рублей (рост шесть процентов), в Новосибирске — 67,9 тыс. рублей (рост семь процентов), в Краснодаре — 66,1 тыс. рублей (рост 16%), в Туле — 65,7 тыс. рублей (рост пять процентов), в Нижнем Новгороде — 64,1 тыс. рублей (рост один процент), в Самаре — 63,6 тыс. рублей (рост 13%), в Тюмени — 63,5 тыс. рублей.

В Ростове-на-Дону средняя предлагаемая зарплата составляет 63,2 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на восемь процентов. В Воронеже — 62,9 тыс. рублей (рост 12%), в Красноярске — 60,7 тыс. рублей (рост пять процентов), Псков — 60,4 тыс. рублей (рост три процента) и Сочи — 60,4 тыс. рублей (рост 14%).

Средняя предлагаемая зарплата в целом по России составила 67,2 тыс. рублей, что на девять процентов больше, чем летом 2023 года, сообщил РБК.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Росстата, в России реальные (с учётом инфляции) зарплаты в июне выросли на 6,2% в годовом выражении. Если сравнивать с зарплатами в мае, июньские выросли на 2,5%. В июне среднемесячная начисленная зарплата составила 89,145 тыс. рублей.

Сервис крупной российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter в начале августа сообщил, что самые низкие зарплаты в России получают дворники (32,6 тыс. рублей), уборщики (37,3 тыс. рублей), а также учителя (41,9 тыс. рублей), психологи (45,6 тыс. рублей) и охранники (47,3 тыс. рублей).