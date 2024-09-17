Зея, Амурская область, 17 сентября, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Три человека погибли при крушении вертолёта Robinson R66 на территории Зейского муниципального округа. Об этом 17 сентября сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Летевшие на борту R66 три человека (пилот и два пассажира), к сожалению, погибли», — написал он в Telegram-канале.

Воздушное судно в ходе поисков обнаружил вертолёт Ми-8Т со спасателями Благовещенского филиала Хабаровской РПСБ и МЧС России на борту.

Расследовать катастрофу будет Межгосударственный авиационный комитет с привлечением Дальневосточного МТУ Росавиации. Ключевой целю станет установление всех причин крушения.

Как сообщало ИА Регнум, аварийный маяк вертолёта Robinson R66 сработал 16 сентября. Воздушное судно совершало незарегистрированный полёт по территории Зейского муниципального округа.

Для поисков привлекли 20 человек и семь единиц техники, включая вездеходы и вертолёт Ми-8. После обеда 17 сентября по местному времени спасатели обнаружили место крушения вертолёта на расстоянии около 100 км от города Зея.

Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).