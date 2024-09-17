Москва, 17 сентября, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Тем, кто призывает к ударам вглубь России, необходимо помнить о возмездии. Об этом 17 сентября заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Он напомнил врагам России об исторической памяти и неотвратимой мести.

«В последнее время всякая гнусная мразь типа различных джонсонов, боррелей и прочей русофобствующей нечисти активно призывает к ударам «вглубь России» с использованием потенциала НАТО <…> Но хочу сказать о другом: о необходимости помнить о преступных призывах отдельных западных уродцев и готовиться к возмездию», ― написал зампред Совбеза в Telegram-канале.

В качестве исторического примера, когда месть носила отложенный характер, политик напомнил о судьбе лидера ОУН (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры.

Он уточнил, что такие меры будут приниматься в ответ на действия противников России, как это делали они в отношении своих врагов. Медведев заявил, что такие операции требуют тщательного планирования и не всегда удаются. Их необходимость обусловлена стремлением к справедливости и уважением памяти жертв, пояснил зампред Совбеза.

«Тут главное ― неотвратимость. Не так важно, когда именно придёт расплата. Важна её неизбежность», ― подчеркнул Медведев.

Он назвал важным, чтобы враги России, независимо от нации, веры, гражданства и должности, совершившие преступление против России и российского народа, знали, что за ними придут.

«Чтобы ворочались ночами, оглядывались на улице по сторонам, меняли свои данные и даже гражданство, носили с собой оружие, метались по конспиративным квартирам», ― отметил зампред СБ.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон пока не разрешил Киеву наносить удары американским дальнобойным оружием по целям вглубь территории РФ. По его словам, украинская сторона всё ещё ждёт такого решения властей США.

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер ранее в тот же день заявил, что США по итогам переговоров президента Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером не готовы объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь российской территории. По его словам, Вашингтон продолжает взаимодействовать с Киевом относительно того, как наилучшим образом предоставить средства и разведывательную поддержку.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 16 сентября заявил, что отказ некоторых европейских стран разрешить Украине наносить удары западным оружием вглубь территории России подрывает доверие к поддержке Евросоюза.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 11 сентября, что решение об ударах по России ракетами ATACMS, вероятно, уже принято в США. Он отметил, что Вашингтон и европейские страны пытаются дистанцироваться от вовлечённости в конфликт, но у них не очень получается.

Президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь РФ. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Президент подчеркнул, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.