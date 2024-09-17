Москва, 17 сентября, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Российский теннис находится в стадии деградации. Об этом 17 сентября заявил олимпийский чемпион, теннисист Евгений Кафельников.

Роман Денисов/Global Look Press

«В нынешней ситуации мы неконкурентоспособны на данный момент. У нас есть определенное снижение», — процитировал его слова портал Sport 24.

По мнению Кафельникова, причиной деградации спортсменов стало отсутствие командных соревнований как для мужчин, так и для женщин.

Олимпийский чемпион отметил, что в других видах спорта снижение уровня спортсменов ещё очевиднее. К этому привела невозможность соперничать с лучшими сборными мира.

Как сообщало ИА Регнум 16 сентября, российская теннисистка Камилла Рахимова поднялась на 16 пунктов в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Лучший результат среди россиянок в рейтинге остался у Дарьи Касаткиной, которая сохранила за собой 13-е место. Анна Калинская продолжила занимать 14-ю строчку.

5 сентября теннисист Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open). Позднее россиянин не смог назвать причину поражения, отметив, что проведённый матч был не лучшим как в его карьере, так и в карьере соперника.