Москва, 17 сентября, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Задержанного бывшего адвоката Эльмана Пашаева подозревают в мошенничестве на сумму свыше ₽45 млн. Об этом 17 сентября сообщила газета «Известия» со ссылкой на информированный источник.

Павел Кашаев/Global Look Press

«Предварительно, Пашаев получил ₽18,5 млн, а также $300 тыс. (порядка ₽27 млн. — Прим. ред.)», — отметил источник издания.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Пашаева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере по делу блогера Елены Блиновской.

По версии следствия, в феврале 2024 года экс-адвокат убедил супруга блогерши Алексея Блиновского в том, что якобы может за крупное денежное вознаграждение освободить его жену от ответственности по возбуждённому уголовному делу о неуплате налогов и финансовых махинациях. В результате Пашаев получил крупную сумму денег.

Если вина Пашаева будет доказана, ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Кроме длительного срока заключения статья предполагает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей. Военный суд изберёт экс-адвокату меру пресечения 18 сентября.