* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 17 сентября, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Верховный суд России не стал рассматривать жалобу шоумена и юмориста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на отказ исключить его из реестра иноагентов. Об этом 17 сентября сообщили в судебной инстанции.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — отметили в суде.

Причины принятого решения не указываются.

Как сообщало ИА Регнум, Галкин покинул Россию вскоре после начала спецоперации и после этого неоднократно высказывался в поддержку киевского режима. В сентябре 2022 года Министерство юстиции РФ включило его в реестр физлиц-иноагентов за получение финансирования от Украины при «осуществлении политической деятельности».

При этом Галкин отрицает свою причастность к политической деятельности. Как следует из судебных документов, в обосновании своего иска к Минюсту РФ он утверждает, что является деятелем культуры и искусства, а его внесение в список иностранных агентов является вмешательством в право свободно выражать своё мнение, нарушает права на неприкосновенность частной жизни.

Комик предпринял несколько попыток оспорить это решение. Летом 2023 года Замоскворецкий суд Москвы оставил шоумена в статусе иноагента. В мае 2024 года жалобу Галкина отказался удовлетворить Второй кассационный суд общей юрисдикции.

По мнению общественного деятеля Вадима Манукяна, пародист в попытке выйти из списка иноагентов пойдёт до конца, так как лицам с таким статусом всё сложнее зарабатывать в России, а законодательство в этой сфере постепенно ужесточается. Кроме того, у Галкина в стране осталось имущество, и он боится его потерять. При этом, по словам эксперта, нет признаков того, что Галкин вышел из-под иностранного влияния, поэтому у судов и Минюста есть достаточные основания для сохранения его в этом статусе.