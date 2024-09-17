Москва, 17 сентября, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Военный суд 18 сентября назначит меру пресечения экс-адвокату Эльману Пашаеву, подозреваемому в мошенничестве. Об этом 17 сентября сообщили в правоохранительных органах.

Сергей Савостьянов/ТАСС Эльман Пашаев

«Так как Пашаев на данный момент является военнослужащим, меру пресечения ему завтра изберёт военный суд», — процитировало ТАСС слова собеседника.

Уточняется, что в настоящее время адвокат участвует в следственных действиях.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Пашаева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере по делу блогера Елены Блиновской.

По верии следствия, в феврале 2024 года экс-адвокат убедил супруга блогерши Алексея Блиновского в том, что якобы может за крупное денежное вознаграждение освободить его жену от ответственности по возбуждённому уголовному делу о неуплате налогов и финансовых махинациях. В результате Пашаев получил крупную сумму денег.

Если вина Пашаева будет доказана, ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Кроме длительного срока заключения статья предполагает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей.

Ранее Пашаев защищал актёра Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом. Суд признал актёра виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы. Пашаева вскоре лишили статуса адвоката. Он смог восстановить статус, но Федеральная палата адвокатов России отменила это решение.