Вашингтон, 17 сентября, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Украинские формирования не взяли в ряды своих иностранных наёмников Райана Уэсли Рута, которого подозревают в покушении на экс-президента США и кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа, так как сочли его «чокнутым». Об этом 16 сентября сообщила американская газета The New York Post со ссылкой на источники в зоне украинского конфликта.

Социальные сети Райан Уэсли Рут

По их словам, в своё время подозреваемый в покушении пытался стать членом «Иностранного легиона» украинских формирований, однако ему было отказано.

«[Рут] был сумасшедшим идиотом, но это неудивительно. [На Украине] появляются подобные личности, которые изо всех сил хотят помочь и показать свою важность», — заявил изданию один из наёмников украинской армии.

Он уточнил, что Рут являлся именно такого рода человеком, однако был «более безумным». При этом ещё один наёмник назвал покушавшегося на Трампа «крайне подозрительным» и «неуравновешенным и опасным».

Наёмники ВСУ также рассказали, что после этого Рут начал пытаться сам вербовать добровольцев в ряды наёмников украинских боевиков и даже придумал «сомнительную схему» по найму бывших афганских военных для участия в конфликте на Украине, однако к его деятельности «отнеслись с пренебрежением».

После попытки покушения на Трампа наёмники и добровольцы «Иностранного легиона» ВСУ опасаются, что информация о Руте на Украине может обернуться «сокрушительным ударом» по поддержке Киева со стороны Вашингтона, добавляется в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило об инциденте со стрельбой у гольф-клуба Trump International в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), в котором в это время находился Трамп. Политик не пострадал в результате инцидента, открывшего стрельбу правоохранители задержали. Им оказался 58-летний Рут.

Подозреваемому предъявили обвинения по двум пунктам, связанным с приобретением и хранением огнестрельного оружия со сточенным серийным номером. По информации телеканала CNN, задержанному грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере до 500 тыс. долларов.

Исполняющий обязанности главы Секретной службы США Рональду Роу — младший 16 сентября заявил, что Рут в ходе попытки покушения не успел открыть огонь, потому что Трамп не находился в его поле зрения. По его словам, подозреваемый скрылся с места происшествия после того, как в его сторону выстрелил один из агентов.