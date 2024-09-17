Волгоград, 17 сентября, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Причиной экстренной посадки самолёта авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Волгограда стало плохое самочувствие пассажира. Об этом 17 сентября сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.

Илья Наймушин/РИА Новости

Рейс, направлявшийся из Москвы в Минеральные Воды, экстренно приземлился на взлётно-посадочную полосу в 8:30 мск.

«Рейс SU1338 авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров», — процитировало ТАСС Голодову.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября самолёт Airbus A320 турецкой авиакомпании, следовавший из Москвы в Стамбул, совершил незапланированную посадку в аэропорту Варшавы. При этом вылет рейса из столичного аэропорта Внуково задержали почти на пять часов.

24 августа самолёт Ан-2 с 11 людьми на борту вынужденно сел в пяти километрах от посёлка Солнечный Усть-Майского района. Никто не пострадал. Предварительной причиной авиапроисшествия стал отказ двигателя.