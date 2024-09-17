Москва, 17 сентября, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Киевский режим активно обучает террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) новым технологиям производства беспилотников. Об этом 17 сентября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сирийский осведомлённый источник.

Juma Mohammad/Global Look Press

Собеседник агентства уточнил, что эта работа ведётся в координации с США для открытия в ближайшем будущем нового фронта против российских сил в Сирии. По его словам, более месяца назад группа сотрудников украинских спецслужб несколько раз посещала Идлиб. В ходе встреч обсуждались координация и планирование ударов по российским силам после отладки новых технологий производства дронов.

«Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в САР», — добавил источник.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября турецкая газета Aydinlik сообщила о переговорах Киева с террористами в Сирии для привлечения боевиков к операциям против России. Кроме того, утверждает издание, украинская делегация призывала террористов освободить радикальных чеченских и грузинских боевиков, содержащихся в тюрьме «Хайят Тахрир аш-Шам». В обмен на их освобождение террористам предложили 75 беспилотников.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, киевский режим давно поддерживает контакты с террористами, привлекая их к совершению терактов в отношении российских граждан.

14 сентября газета Aydinlik заявила о наличии у неё доказательств связи Киева с боевиками из «Хайят Тахрир аш-Шам». Издание утверждает, что получило несколько видеозаписей встречи украинцев с лидером террористической организации Хейсемом Омери.

Источник в сирийской оппозиции 16 сентября сообщил, что киевский режим передал исламистской группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» партию дронов взамен на отряд опытных боевиков. Отмечается, Киев потребовал опытных главарей для формирования вооружённых групп наёмников, которые будут участвовать в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По данным источника, встречи между представителями Украины и террористами проходят на пограничной сирийско-турецкой территории в районе Идлиба.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 сентября обвинил украинских разведчиков в «активной вербовке исламистских боевиков» на северо-западе Сирии, а также в регионах Сахара и Сахель в Африке «для проведения террористических операций».

Как сообщил ИА Регнум эксперт по безопасности в странах Ближнего Востока и Африки Антон Мардасов, ещё в 2016 году Украина наладила контакты с группировками в Идлибе: соответствующие сообщения и сигналы были замечены.