Волгоград, 17 сентября, 2024, 08:57 — ИА Регнум. Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который в 07:05 мск вылетел из Москвы в Кавказские Минеральные Воды, произвёл экстренную посадку в Волгограде. Об этом 17 сентября сообщил находящийся на борту воздушного судна пассажир.

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По его словам, которые привело ТАСС, пассажирам не объяснили причину экстренного приземления в Волгограде.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября принадлежащий турецкой авиакомпании самолёт Airbus A320, летевший из Москвы в Стамбул, совершил незапланированную посадку в аэропорту Варшавы. Воздушное судно вылетело из московского аэропорта Внуково в Стамбул с почти пятичасовой задержкой и спустя два часа произвело экстренное приземление в Варшаве.

Пассажирский самолёт индийской компании Air Vistara 6 сентября совершил экстренную посадку в аэропорту турецкого Эрзурума из-за сообщения о бомбе на борту. Он следовало из Мумбаи в Мюнхен и на его борту находилось 247 пассажиров.