Москва, 17 сентября, 2024, 08:34 — ИА Регнум. В результате повышения ставки Банка России с 18% до 19% доходы от вкладов в размере более 190 тыс. рублей подпадут под налог с процентов по вкладам. Об этом 17 сентября сообщили «Известия».

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Как рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, этот налог должны будут заплатить лица, у которых в банке в общей сложности лежит не менее 1 млн рублей.

При этом аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов уточнил, что с учётом того, что по состоянию на 1 июля 2024 года средний размер депозитов россиян составлял 338 тыс. рублей, число плательщиков такого сбора не будет большим. По оценке члена экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы РФ по экономической политике Валерия Тумина, число таких лиц составит порядка 1,5–2 млн.

Отмечается, что в госбюджете заложены поступления от налога на проценты по вкладам в размере 312 млрд рублей (в 2024-м — 101 млрд, в 2025-м — 104 млрд, а в 2026-м — 107 млрд рублей).

При этом, по словам главы департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александра Шнейдермана, среди россиян увеличивается число желающих открыть депозит, а также растут и суммы на них, и потому оценки в 104 млрд рублей дохода в казну не кажутся фантастическими.

По данным Агентства по страхованию вкладов, общий объём депозитов граждан РФ сейчас составляет 67,9 трлн рублей, и за последние шесть месяцев этот объём вырос на 13%.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о введении госпошлины в размере 20 тыс. рублей за каждую точку продажи алкоголя. В документе предусматривается введение госпошлины за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкоголя в зависимости от количества мест осуществления деятельности.

Заявитель самостоятельно должен будет указать при подаче документов на выдачу лицензии. Размер госпошлины составит 20 тыс. рублей за каждую точку продажи спиртного в год.