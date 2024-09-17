Москва, 17 сентября, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в России пока не планируется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Council.gov.ru Анна Попова

«Мы сегодня не планируем массовые прививки против коронавируса», — сказала руководитель ведомства, слова которой приводит KP.RU.

Вместе с тем, по её словам, лечащие врачи могут назначить курс вакцинации от COVID-19 в случае необходимости. Попова уточнила, что сейчас внимание уделяется прививкам против гриппа, поскольку тяжесть этого заболевания не меняется, а осложнения от него могут быть крайне серьезными.

Как сообщало ИА Регнум, в середине августа Роспотребнадзор распространил информацию, что подъём заболеваемости COVID-19 в РФ связан с сезонностью. В ведомстве на том момент назвали стабильной ситуацию с распространением этой инфекции в стране.

15 сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заверил, что в России достаточно лекарств от коронавирусной инфекции, и они эффективны. Он подчеркнул добавил, что очень важно соблюдать меры профилактики, а в случае обнаружения симптомов заболевания необходимо обращаться к врачу.