Нейпьидо, 17 сентября, 2024, 06:31 — ИА Регнум. По меньшей мере 226 человек погибли в результате наводнения в Мьянме, которое началось из-за тайфуна «Яги». Об этом сообщила 17 сентября медиагруппа Eleven.

Nasa.gov Ураган

Ещё 77 человек числятся в списке пропавших без вести. Всего в зоне затопления оказались 56 населённых пунктов Мьянмы.

Из-за разгула стихии спасатели эвакуировали более 320 тыс. человек из опасных районов. Поисково-спасательная операция продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, тайфун «Яги» затронул сразу несколько стран Юго-Восточной Азии, в том числе Мьянму, Филиппины, Таиланд, Китай и Вьетнам. Синоптики прогнозируют, что этот циклон может оказаться сильнейшим за последние несколько лет.

В конце августа тайфун «Шань-шань» ударил по юго-западу Японии, из-за чего на острове Кюсю остались без света около 250 тысяч домовладений.