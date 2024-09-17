Красногорск, 17 сентября, 2024, 05:29 — ИА Регнум. Власти Московской области с 2025 года планируют ввести ограничения на работу иностранных граждан по патентам в некоторых сферах, сообщили 16 августа в региональном правительстве.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты в России

В ведомстве уточнили, что это коснётся сектора торговли алкоголем и табаком, уличного питания, социальных услуг, а также спорта, культуры, досуга, здравоохранения и образования.

«Хотелось бы предложить ограничить работу мигрантов по патенту в сфере уличного питания в нестационарных торговых объектах, по социальным направлениям: спорт, работа, досуг, а также здравоохранение, соцуслуги и образование», — сказала зампреда правительства Подмосковья Наталия Масленкина, слова которой цитирует пресс-служба ведомства.

Она отметила, что Московская область также может присоединиться к 22 регионам, которые ввели полный запрет на работу по патентам. По словам Масленкиной, перечисленные меры должны способствовать минимизации потенциальных конфликтов.

Зампред уточнила, что в случае утверждения таких запретов численность патентщиков, которых необходимо будет заменить, составит 5,6 тыс. человек. Масленкина считает, что их отток можно будет компенсировать за счет соотечественников и граждан из стран ЕАЭС.

Уточняется, что у мигрантов должен быть специальный патент на работу в РФ, ответственность за его отсутствие несет как сам работник, так и организация, в которой он трудоустроен.

Руководитель ГУ региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев в свою очередь рассказал, что нарушающий запрет патентщик получит штраф на сумму 45-50 тыс. рублей, а юридические лица — на сумму от 800 тыс. до 1 млн рублей. Юрлицам также грозит приостановка их деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января в России вступил в силу закон, в соответствии с которым иностранные граждане, которые получают патент, обязаны в течение двух месяцев со дня его выдачи представить в территориальный орган МВД РФ уведомление об осуществлении трудовой деятельности. К уведомлению должна прилагаться копия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), либо в уведомлении должны сообщаться сведения о гражданско-правовом договоре на выполнение работ в случае его заключения в устной форме.

3 сентября Следственный комитет РФ объявил, что в России на 69% увеличилось число криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов. Кроме того, втрое выросло число преступлений, совершённых лицами, незаконно находящимися на территории России.