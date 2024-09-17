Берлин, 17 сентября, 2024, 04:25 — ИА Регнум. Возможность сокращения более 15 тыс. сотрудников рассматривает немецкий автоконцерн Volkswagen в связи с закрытием своих заводов в Германии. Об этом 16 сентября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков финансовой компании Jefferies.

Jude Freeman Логотип Volkswagen

Как пояснили аналитики, для принятия решения о закрытии заводов концерну не требуется одобрение со стороны правления, и на эти цели в четвёртом квартале текущего года может быть выделено около $4,4 млрд. При этом закрытие заводов и увольнение персонала не может быть опротестовано профсоюзами, так как их деятельность ограничена вопросами, касающимися заработной платы.

Отмечается, что автоконцерн Volkswagen сталкивается с жёсткой конкуренцией со стороны американской компании Tesla и ряда китайских производителей. На фоне сокращения программ государственной поддержки наблюдается спад продаж в Китае и снижение темпов роста в других странах. Создавшаяся ситуация может заставить руководство автоконцерна принимать жёсткие решения, вплоть до сокращения производства и закрытия части предприятий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Брюсселе сотни сотрудников автоконцерна Audi вышли на забастовку. Работники выступают против закрытия завода компании в городе. Накануне представители автоконцерна заявили, что после 2025 года в Брюсселе больше не будут собирать автомобили Audi. Из-за этого могут сократить больше трёх тысяч человек.

К бастующим намерены присоединиться делегаты немецких профсоюзов компании Volkswagen, которые столкнулись с похожей ситуацией в Германии.