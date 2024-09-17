Париж, 17 сентября, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Заседание Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции по поводу рассмотрения резолюции об импичменте французского президента Эммануэля Макрона пройдет 17 сентября. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

Инициативу выдвинули депутаты левой партии «Непокорённая Франция». Представители организации пошли на такой шаг после того, как Макрон решил не приглашать левых в новое правительство страны, несмотря на победу их коалиции на парламентских выборах.

Предложение касается статьи французской конституции, предусматривающей возможность импичмента в случае, если президент нарушает свои обязанности.

Как сообщало ИА Регнум, «Непокорённая Франция» ещё в конце августа представила проект резолюции по отстранению Макрона от власти. До этого партия пригрозила добиться отставки президента, если он не назначит на пост премьер-министра республики кандидата от блока левых «Новый народный фронт» Люси Касте.

Поддержку резолюции об импичменте Макрона уже выразил 81 депутат от «Нового народного фронта», в том числе 72 представителя «Непокорённой Франции». Кроме того, инициативу готовы одобрить зеленые и ряд членов группы «Левые демократы и республиканцы».

31 августа в Париже по призыву партии «Патриоты» прошёл митинг с требованием отставки Макрона.