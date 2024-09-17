Мадрид, 17 сентября, 2024, 03:20 — ИА Регнум. Национальная полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых преступников в Европе, которого обвиняют в наркоторговле, сообщило 16 сентября министерство внутренних дел страны.

(сс) Contando Estrelas

Его поймали в Мадриде. В МВД Испании считают, что мужчина вместе с другими членами своей семьи возглавлял этническую преступную группу.

В ведомстве уточнили, что беглец уже имеет судимость. Ранее суд в Бельгии приговорил его к более чем 29 годам тюрьмы. По данным следствия, мужчина совершал преступления в этой стране в период с 2014 по 2018 год.

Как сообщало ИА Регнум, в середине февраля в Испании полиция поймала членов группировки, которая поставляла наркотики в разные страны, включая Россию. Расследование деятельности организации велось с 2020 года. Для проведения операции по поимке участников преступного сообщества правоохранительные органы привлекли более 800 агентов.

В конце июля стало известно, что в порту испанского города Барселона полиция изъяла более четырёх тонн наркотиков. Деятельность группировки, которая доставила этот груз, охватила Испанию, Парагвай и Британию.