Флорида, США, 17 сентября, 2024, 02:04 — ИА Регнум. Подросток одиннадцати лет арестован в американском штате Флорида после распространённых им угроз совершить массовые убийства в нескольких школах. Об этом 16 сентября заявил шериф округа Волусия Майк Читвуд.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в школах

«Мы только что арестовали ученика средней школы Криксайд, который угрожал совершить стрельбу в средних школах Криксайд или Сильвер-Сэндс», — указано в заявлении шерифа.

Как уточнил шериф, ребёнку предъявили обвинение в письменной угрозе массовой стрельбы. По словам Читвуда, мальчик написал перечень из имён и целей. После задержания подросток назвал свои угрозы шуткой, но полицейские провели обыск у него дома. По итогам обыска у подростка были изъяты винтовки и пистолеты для страйкбола, муляжи боеприпасов и несколько единиц холодного оружия, в том числе ножи, мечи и ряд других предметов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в США Федеральное бюро расследований (ФБР) предъявило обвинения в убийстве по четырём эпизодам 14-летнему ученику Кольту Грею, подозреваемому в убийстве двух учеников и двух учителей из штурмовой винтовки в старшей школе штата Джорджия.

Стрельба в средней школе Апалачи в городе Уиндере в штате Джорджия произошла утром 4 сентября. В результате стрельбы, которую устроил ученик школы, погибли четыре человека, среди них двое учеников и двое учителей. Ещё девять человек пострадали и доставлены в больницы. Всего ранения получили около 30 человек.