Хараре, 17 сентября, 2024, 01:31 — ИА Регнум. В Зимбабве потерпел крушение вертолёт, на котором должен был лететь президент страны Эммерсон Мнангагва. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил телеканал ZBC со ссылкой на заявление министра информации республики Дженфана Мусвере.

En.kremlin.ru Эммерсон Мнангагва

«Вертолёт, на котором должен был лететь президент Мнангагва, совершил аварийную посадку… Катастрофа произошла после завершения празднования по случаю Дня Мунумутапы, на котором присутствовал президент», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошёл в воскресенье, 15 сентября, из-за технической неисправности. На борту вертолёта находились только члены экипажа. В результате произошедшего никто не погиб.

По словам министра информации, управление гражданской авиации Зимбабве инициировало расследование инцидента. Соответствующе заявление будет опубликовано в ближайшее время.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что в Кении при вылете из аэропорта Мигори потерпел крушение чартерный самолёт, на борту которого находились 10 пассажиров и пилот. О пострадавших не сообщалось.

10 сентября в американском штате Вермонт разбился самолёт, летевший из Феррисбурга в штат Коннектикут. Потерпевшее крушение воздушное судно обнаружили в лесном массиве к востоку от аэропорта в Вермонте. В результате инцидента погибли четыре человека.