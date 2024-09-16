Гагра, Абхазия, 17 сентября, 2024, 00:44 — ИА Регнум. Процесс примирения Грузии с Южной Осетией и Абхазией начнётся, если грузинские власти решатся на реальные шаги по урегулированию отношений с указанными республиками. Об этом заявили в абхазском министерстве иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

В МИД напомнили о недавних словах основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили, который утверждает, что Тбилиси планирует извиниться перед Цхинвалом за войну, которую развязал в 2008 году грузинский экс-президент Михаил Саакашвили. В ведомстве отметили, что это высказывание не касается непосредственно Абхазии, но может изменить ситуацию, касающуюся указанной республики.

«Несмотря на то, что это заявление непосредственно не касается Республики Абхазия, хотим отметить, что подобное заявление, если оно подкреплено реальными шагами к примирению, основанными на переоценке ошибок прошлого и извинениями перед народами Южной Осетии и Абхазии, отказом от методов политического и экономического давления и подписанием мирного договора, может стать началом процесса, ведущего к мирному существованию и добрососедским отношениям», — говорится в сообщении на сайте абхазского МИДа.

В МИД также добавили, что слова Иванишвили указали на то, что Грузия имеет потенциал для переоценки своей политики и признания собственных ошибок.

Как сообщало ИА Регнум, что своё заявление Бидзина Иванишвили сделал 14 сентября. Он отметил, что власти Грузии должны найти в себе силы, чтобы извиниться за вооружённый конфликт в 2008 году. Политик добавил, что это может произойти после парламентских выборов, назначенных на 26 октября.

15 сентября в регионах Грузии прошли акции протестов против идеи Иванишвили о необходимости извиниться. Участники некоторых митингов назвали основателя правящей партии предателем.

16 сентября исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе подчеркнул, что примирение Грузии с Южной Осетией и Абхазией возможно лишь в случае принесения извинений и взаимного прощения.