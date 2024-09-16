Угледар, ДНР, 17 сентября, 2024, 00:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продолжают наступление в зоне проведения специальной военной операции. Украинские войска не смогут удержать Угледар в Донецкой Народной Республике, заявил военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер.

Иван Шилов ИА REGNUM Угледар

По его мнению, ВСУ на угледарском направлении оказались в ситуации, в которой при сохранении тенденции продвижения ВС РФ украинские войска не смогут оборонять Угледар.

«В конечном итоге, по всей видимости, падёт и Угледар… Несмотря на всё сопротивление, россияне продвигаются вперёд шаг за шагом», — указал он в интервью телеканалу NTV.

Как отметил эксперт, украинские войска в результате так называемого контрнаступления в 2023 году потеряли много техники, в том числе немецкие танки Leopard II и американские Abrams. По словам Райснера, Киеву необходимо по меньшей мере 300 таких боевых машин для удержания территории.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что подразделения ВСУ могут попасть в окружение в Угледаре. Украинские войска заняли оборонительную позицию и изредка предпринимают попытки контратаковать, в то время как Вооружённые силы РФ до наступления распутицы стремятся добиться максимального успеха на ключевых направлениях с целью освобождения города.

10 сентября ВС России взяли под контроль один из основных форпостов угледарского фронта — шахту «Южнодонбасская №1». Взятие здания, представлявшего собой один из важнейших узлов обороны украинских войск на данном участке фронта, вынудило ВСУ оставить позиции под Угледаром.