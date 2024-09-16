Вашингтон, 16 сентября, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Гражданину КНР предъявлены обвинения в кибермошенничестве и попытках кибервзлома сайта НАСА и других организаций и компаний. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба минюста США.

Иван Шилов ИА Регнум Хакер

Уточняется, что 39-летний гражданин Китая Сун У пытался незаконным путём получить доступ к исходным программным кодам НАСА, Пентагона, некоторых вузов и частных компаний. С этой целью обвиняемый рассылал фишинговые письма сотрудникам организаций, имеющим доступ к исходным кодам. Письма рассылались с поддельных адресов так, что получатель мог принять корреспонденцию за отправленную коллегой.

«Попытки украсть ценное исследовательское программное обеспечение представляют огромную угрозу национальной безопасности», — подчеркнул прокурор Райан Бучанан.

По данным прокуратуры, обвиняемый является сотрудником Китайской корпорации авиационной промышленности (AVIC). Всего Сун У предъявлены обвинения по 14 статьям, включая кражу личных данных и кибер-мошенничество. За каждое из обвинений гражданину КНР грозит до 20 лет лишения свободы.

Информация о местонахождении обвиняемого в киберпреступлениях не разглашается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в июле власти США предъявили обвинения гражданину КНДР Лим Чон Хёку в заговоре с целью взлома американских медицинских учреждений. Следствие полагает, что нападениям подверглись 17 организаций в 11 американских штатах. В их числе оказались Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и военные базы США.

В декабре 2018 американские власти обвинили двух китайских граждан в кибератаках на NASA, министерство энергетики и военно-морской флот Соединённых Штатов. В Вашингтоне уточняли, что обвиняемые входили в хакерскую группировку Apt10, якобы действующую по заданию правительства и спецслужб Китая, в частности, министерства внутренней безопасности КНР.

В феврале минюст США обвинил троих граждан КНДР Пак Чин Хёк, Чон Чхан Хёк и Ким Иль в кибератаках на американские правительственные и финансовые учреждения, а также фармацевтические компании. Ведомство заявило, что эти лица якобы похитили более $1,3 млрд в денежных средствах и криптовалюте. В Вашингтоне также утверждали, что фигуранты расследования будто бы причастны к кибератакам на Sony Pictures в 2014 году.