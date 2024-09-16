Киншаса, 16 сентября, 2024, 22:24 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека стали жертвами кораблекрушения на юго-западе Демократической Республики Конго (ДР Конго), сообщило 16 сентября агентство France presse (AFP) со ссылкой на местные власти.

Global Look Press

Ещё 50 числятся в списке пропавших без вести. Трагедия произошла на реке Кванго. По информации вице-губернатора провинции Кванго Реми Саки, который рассказал подробности случившегося, судно врезалось в опору моста и затонуло.

Всего на его борту находилось около 150 человек. Ведётся поисково-спасательная операция.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня на реке Ква в ДР Конго потерпело крушение судно с 271 пассажиром на борту. Оно наскочило на камни в темноте. Сразу после происшествия спасатели начали поиски не менее 80 человек, которые оказались в списке пропавших без вести.

19 августа у берегов города Палермо на юге Италии затонула суперъяхта Bayesian. Она попала в шторм. На борту судна были 12 пассажиров и 10 членов экипажа. Яхту нашли на глубине 49 метров. Погибли по меньшей мере пять человек.