Вашингтон, 16 сентября, 2024, 21:46 — ИА Регнум. США по итогам переговоров президента Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером не готовы объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь российской территории. Об этом 16 сентября заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

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По его словам, Вашингтон продолжает взаимодействовать с Киевом относительного, как наилучшим образом предоставить средства и разведывательную поддержку.

«Но у меня нет никаких заявлений по поводу политики (об ограничениях на использование западных дальнобойных ракет. — Прим. ИА Регнум)», — сказал Миллер на брифинге, комментируя итоги переговоров Байдена и Стармера.

Как передавало ИА Регнум, тему применения западного оружия для ударов вглубь России обсуждали на встрече в Киеве 11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава киевского режима Владимир Зеленский, однако никаких решений принято не было.

12 сентября президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ использовать высокоточное оружие для ударов вглубь РФ. Речь в этом вопросе, по его словам, идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте или нет. Президент подчеркнул, что это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО в войне на Украине и, соответственно, против России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 сентября заявил, что Москва видит информационную возню вокруг вопроса о возможном разрешении Украине использовать западное оружие для ударов по российской территории, но официальных заявлений в Кремле не слышали.