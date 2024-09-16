Вашингтон, 16 сентября, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Взрыв на трубопроводе произошёл в городе Ла-Порт в американском штате Техас. Об этом 16 сентября сообщил телеканал ABC13.

Кадр из видео

Отмечается, что на участке трубопровода у границы с городом Дир-Парк произошёл взрыв, в результате чего образовался высокий столб огня. После этого пламя начало распространяться, перекинувшись на траву.

По данным телеканала, пожар также перешёл на территорию парка рядом с местом взрыва, власти начали эвакуацию жителей.

Как передавало ИА Регнум, 3 июля в городе Кэмдене в американском штате Арканзас прогремел взрыв на оборонном предприятии, которое принадлежит компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems. На заводе производились артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм. Представитель предприятия заявил, что в результате инцидента пострадали два человека, которых доставили в больницу, ещё один — пропал без вести.