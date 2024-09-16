Москва, 16 сентября, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Самокат упал на рельсы на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена в понедельник 16 сентября, из-за чего временно были увеличены интервалы движения поездов. Об этом в своём Telegram-канале сообщил столичный Департамент транспорта.

Иван Шилов ИА Регнум

«На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за самоката на путях», — говорится в сообщении.

12 августа детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская рассказала в интервью ИА Регнум, что в 2024 году число детей, пострадавших из-за самокатов в Москве, выросло в 1,5 раза. По словам уполномоченной по правам ребёнка, речь идёт не только о тех несовершеннолетних, которых сбили самокатчики, но и о детях, которые травмируются, катаясь на самокатах.