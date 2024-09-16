Москва, 16 сентября, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Правительство Москвы впервые присвоило двум столичным компаниям высшие ESG-статусы, отражающие соответствие деятельности предприятий целям устойчивого развития, сообщил 16 сентября заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

«По поручению [мэра столицы] Сергея Собянина Москва решает задачи, связанные с достижением целей устойчивого развития. В феврале 2024 года были утверждены критерии присвоения организациям статуса соответствия принципам устойчивого развития», — процитировала Ликсутова пресс-служба администрации мегаполиса.

Развитие энергоэффективных технологий в Москве проводят при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ). Работа по этому направлению продолжится, отметил заммэра.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева назвала столицу одним лидирующих регионов в вопросе формирования экосистемы. Город поддерживает компании, которые соблюдают стандарты устойчивого развития, подчеркнула она.

Оценку предприятий проводят по 105 показателям, учитывая их репутацию, экологический менеджмент и другие параметры. Компании могут получить статус одного из трёх уровней: ESG-А, ESG-В или ESG-С.